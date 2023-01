Ersatzbuslinie 5E: Erleichterter Umstieg am Bahnhof Kranichstein

Teilen

Fahrgäste, die am Kranichsteiner Bahnhof von der Ersatzbuslinie 5E in die Züge des Regionalverkehrs umsteigen wollen, können ab 1. Februar 2023 an einer zusätzlichen Ersatzhaltestelle in der Parkstraße auf Höhe der Bahnsteige aussteigen. Bisher fuhr die Linie 5E nur bis zur Ersatzhaltestelle in der Straße An der Schleifmühle, durch die zusätzliche Haltestelle verkürzt sich damit die Umsteigezeit. Richtung Innenstadt fahren die Ersatzbusse weiterhin an der Straßenbahnhaltestelle „Kranichstein Bahnhof“ ab.