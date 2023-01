Hauswände und Fahrkartenautomat mit Farbe beschmiert – Zeugen alarmieren Polizei – Beamte nehmen 47-Jährigen vorläufig fest

Teilen

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti in gleich mehreren Fällen, in Darmstadt, wird sich ein 47 Jahre alter Mann nach seiner vorläufigen Festnahme am Mittwochabend (25.01.23) verantworten müssen.

Zeugen hatten gegen 23.15 Uhr die Polizei alarmiert, als sie den Mann beim Besprühen einer Hauswand im Haardtring beobachten konnten. Die hinzueilenden Beamtinnen und Beamten stellten den tatverdächtigen Darmstädter noch vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Gestoppte mutmaßlich auch für Schmierereien an einem Fahrkartenautomaten im Haardtring und für die Sachbeschädigung durch Farbe an dem Gebäude einer öffentlichen Schule in der Bessunger Straße, begangen derselben Nacht, infrage kommen. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mindestens 4000 Euro. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige nach Hause entlassen. Ob der Mann auch in Verbindung mit weiteren, ähnlich gelagerte Taten im Stadtgebiet Darmstadt steht, wird im Rahmen der andauernden Ermittlungen geprüft.

Das Kommissariat 43 ist mit den Fällen betraut und für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690, zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen