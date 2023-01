Bürgergespräch mit OB-Kandidierenden

Teilen

Der Ökumene-Ausschusses des Ökumenischen Gemeindezentrums (ÖGZ) Kranichstein lädt zu einem Bürgergespräch mit den Kandidierenden zur Darmstädter Oberbürgermeister-Wahl für Dienstag, 31. Januar 2023, ein. Beginn ist um 20 Uhr in der Evangelischen Philippuskirche im ÖGZ, Bartningstraße 42. Die Vorsitzende des Ökumene-Ausschusses, Carin Strobel, moderiert die Veranstaltung als Gastgeberin.

Von der Anbindung des Stadtteils durch Busse und Straßenbahn und den ewigen Stau am Bahnübergang nach Arheilgen über die durch Corona verursachte Verarmung des gemeinsamen Lebens im Stadtteil bis hin zur Wildschweinplage reichen die Themen, die Kranichsteinerinnen und Kranichsteiner beschäftigen. Und damit ist das Spektrum noch nicht vollständig benannt. Alles, was den Menschen, die in diesem besonderen Stadtteil wohnen und leben, unter den Nägeln brennt, soll beim Bürgergespräch mit den Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Darmstädter Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin zur Sprache kommen können.

Die Veranstaltung im ÖGZ Kranichstein ist nicht als starre Podiumsdiskussion geplant. Sie soll Bürgerinnen und Bürger und die Kandidatinnen und Kandidaten in einen wirklichen Austausch bringen. Es wird nicht darum gehen, fertige Programme vorzustellen, sondern zuzuhören.

Das Ziel des Abends: Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen im Gespräch mehr über Kranichstein, die Trabantenstadt vor Darmstadts Toren, die für manche noch ein blinder Fleck zu sein scheint, erfahren und ihr Bild dieses Stadtteils erweitern. Die Bürgerinnen und Bürger sollen einen Eindruck von den Bewerberinnen und Bewerbern für das höchste Amt der Stadt gewinnen. Sie sollen sich ein Urteil bilden können, wem sie zutrauen, ein engagierter Vertreter oder eine engagierte Vertreterin ihrer Interessen zu werden.

Das Bürgergespräch zur OB-Wahl wird vom Ökumenischen Ausschuss, einem paritätisch zusammengesetzten Gremium aus Mitgliedern der Evangelischen Philippus-Kirchengemeinde und der Katholischen Pfarrgemeinde St. Jakobus im Ökumenischen Gemeindezentrum Kranichstein veranstaltet.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt