Erotische Geschichten im Rosengarten

Am 24. Januar 2023, um 19 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten, Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Lesung erotischer Literatur von und mit Marc Mandel, Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Eine der zahlreichen Facetten der Publikationen des Darmstädter Poeten Marc Mandel ist die Sinnlichkeit. Der erotische Abend der LiteraturInitiative fokussiert sich auf Kurzgeschichten, Gedichte und Romanauszüge aus seinem Œvre. Für Jugendliche erscheinen uns die Texte ungeeignet.

Marc Mandel wurde 1948 in Saarbrücken geboren. Er war viele Jahre als Rockmusiker und Hotelpianist unterwegs, bevor er Journalist wurde. In den letzten Jahren schrieb er vor allem für das Darmstädter Echo und gab Schreibkurse. Zuletzt veröffentlichte er ‚Mädchenlieder – Gedichte über ausgezogene Mädchen in frisch bezogenen Betten‘ sowie den Darmstadt-Thriller ‚Möbiusschleife – wie frei willst du sein?‘ (beide im Coortext-Verlag 2022).

Foto: Ellen Eckhardt