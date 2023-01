Erinnerungsort Liberale Synagoge: Öffnungszeiten und Führungen 2023

Teilen

Die Gedenkstätte der Liberalen Synagoge auf dem Klinikgelände in Darmstadt ist regelmäßig mittwochs und sonntags von 11.30 Uhr bis 16 Uhr zur Besichtigung geöffnet. Im Januar 2023 ist der Erinnerungsort zusätzlich am Donnerstag, 26., Freitag, 27., und Samstag, 28., jeweils von 11.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Besuche von Schulklassen und Gruppen sind nach Vereinbarung möglich (Kontakt: kulturamt [at] darmstadt [dot] de).

Geführte Rundgänge im Erinnerungsort bietet der Förderverein Liberale Synagoge Darmstadt e.V. 2023 zu folgenden Terminen an:

Donnerstag, 23. Februar

Sonntag, 26. März

Sonntag, 23. April

Sonntag, 21. Mai

Sonntag, 18. Juni

Sonntag, 23. Juli

Sonntag, 24. September

Sonntag, 22. Oktober

Sonntag, 5. November

Sonntag, 12. November

Sonntag, 19. November

Sonntag, 26. November

Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr, Dauer rund eineinhalb Stunden. Treffpunkt für alle Führungen ist an der Gedenkstätte, Zugang über Klinikeingang Bleichstraße (zwischen Neubau und Bleichstraße 19). Die Führungen sind kostenfrei. Anmeldung und Info unter www.liberale-synagoge-darmstadt.de.