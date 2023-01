Tatort Dossenheim / A 5: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung – Fahndungserfolg in Darmstadt

Teilen

Am Samstag (07.01.2023), gegen 05:00 Uhr, kam es im Bereich der AS Dossenheim auf der A 5 zu einer Verkehrsunfallflucht. Zu dem flüchtigen dunklen Pkw war lediglich ein Teilkennzeichen bekannt. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen beteiligte sich an der Fahndung nach dem Pkw.

Gegen 05:40 Uhr parkte vor der Polizeiautobahnstation in Darmstadt ein dunkler Pkw, der Fahrer stieg aus und urinierte gegen das Gebüsch direkt vor den Augen der Polizeibeamten hiesiger Polizeiautobahnstation.

Schnell stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den gesuchten PKW handelt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert 1,50 Promille. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen