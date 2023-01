Viernheim: Hakenkreuz-Schmiererei an Hausfassade – Zeugen gesucht

Teilen

In der Nacht zum Freitag (06.01.23) beschmierten Unbekannte die Fassade sowie Hoftor und eine Tür eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in Viernheim mittels schwarzer Sprühfarbe mit mehreren Hakenkreuzen und weiteren Nazi-Symbolen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 2000 Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen