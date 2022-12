Reichelsheim: Nach Hundebiss – Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Teilen

Ein 52 Jahre alter Mann zeigte bereits am Donnerstag (15. Dezember 2022) bei der Polizei an, dass er an diesem Tag, zwischen 9.30 und 10.30 Uhr, in der Heidelberger Straße in Reichelsheim beim Einsteigen in sein dort geparktes Auto von einem Hund, möglicherweise einem Rottweiler, gebissen wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen