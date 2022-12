Gemarkung Riedstadt: Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen

Teilen

Am Donnerstag (22.12.2022) ereignete sich um 17:24 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Gemarkung Riedstadt nahe Crumstadt. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K 153 aus Richtung Stockstadt kommend und missachtete an der Einmündung zur K 150 die Vorfahrt des 66-jährigen Pkw-Fahrers, der in Richtung Crumstadt fuhr, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Dabei wurde der Pkw der Unfallverursacherin gegen einen weiteren Pkw geschoben. Die Unfallverursacherin, sowie die vier Insassen des Pkw auf der K 150 wurden schwer verletzt. Die Unfallstelle war für die Zeit von zwei Stunden vollgesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen