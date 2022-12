Gelegentlich fahren, immer sparen: Der RMV-SparPass kommt – Kurzstrecken-, Einzel- und Tagesfahrten 25 Prozent ermäßigt

Teilen

Zum 1. Januar 2023 kommt der RMV-SparPass auf den Markt. Für zehn Euro können Kurzstrecken-, Einzel- und Tageskarten 30 Tage lang zu einem Rabatt von 25 Prozent im Erwachsenentarif erworben werden. Der RMV-SparPass ist im gesamten Verbundgebiet flexibel einsetzbar – so gibt es keine Bindung an Kündigungsfristen, Monatsende oder -anfang.

„Mit dem RMV-SparPass möchten wir den Gelegenheitsfahrern unseren Nahverkehr schmackhafter machen. Die Besonderheit und ein weiterer Vorteil: Er ist nicht an eine Person gebunden, sondern kann flexibel an Freunde und Verwandte weitergegeben werden. So profitieren gleich mehrere Menschen von vergünstigten Fahrten durch das RMV-Gebiet“, so Ulrich Krebs, RMV-Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat des Hochtaunuskreises.

„Der RMV-SparPass ist wie eine flexible BahnCard für 30 Tage. Er ist das richtige Angebot für all jene, die öfter mit Bus und Bahn unterwegs sind, aber nicht oft genug, dass eine Zeitkarte sich rechnet“, sagt RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat.

Der RMV-SparPass ist über die App RMVgo, an Fahrkartenautomaten und in allen Vertriebsstellen ab 1. Januar 2023 erhältlich. Wer den RMV-SparPass auf Chipkarte hinterlegt hat, legt diesen beim Kauf in den Bussen sowie an den Fahrkartenautomaten auf das eTicket-Feld und erhält dann den Rabatt auf das gewünschte Ticket.

Quelle: Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH