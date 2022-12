Stadtkantine: Ein Festival von Darmstädter*innen für Darmstädter*innen

Teilen

Die Stadtkantine in der Passage Boulevard, direkt am Ludwigsplatz wird von einem Macher*innen-Team aus der Stadtgesellschaft heraus geplant und realisiert. So entsteht vom 14. – 29.01.23 ein „Wir-Raum“, der alle Menschen einer diversen Gesellschaft zur Begegnung, Teilhabe und Austausch einlädt.

In der ersten Woche erwartet sie eine große Eröffnung, sowie Konzerte, Workshops, Kochshows und vieles mehr. Beim Theaterspielplatz können Kinder Geschichten erfinden, improvisieren, schauspielern, tanzen und sich mit Kreativität und Spielfreude austoben.

Das Festival beginnt zwar erst Mitte Januar, jedoch steht am Ludwigsplatz jetzt schon ein Container, der mit kleinen täglichen Happenings schon etwas für Stadtkantinen-Flair sorgt.

→ Informationen & Programmhighlights