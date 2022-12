Halter von E-Fahrzeugen können eingesparte CO2-Emissionen verkaufen – ENTEGA-Tochter Energy Market Solutions (EMS) löst THG-Quoten ein

Teilen

Ab sofort haben Kunden und Partner der ENTEGA mit einem Elektrofahrzeug wieder die Möglichkeit, ihre eingesparten CO2-Emissionen zu verkaufen. Die ENTEGA-Tochter Energy Market Solutions (EMS) – ein sektorübergreifender Lösungsanbieter sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich – bietet das Einlösen der neuen Treibhausgasminderungs-Quoten (THG-Quoten) in Höhe von 285 Euro an.

Voraussetzung als Halter ist, dass es sich um ein vollelektrisches Fahrzeug handelt und das Umweltbundesamt die THG-Quotenberechtigung bestätigt. Die THG-Quote ist ein Instrument, um den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu begrenzen, und so die Energiewende im Verkehrssektor beschleunigt. Überschreiten emissionsintensive Unternehmen ihr zugewiesenes Kontingent an CO2-Emissionen, können sie die Abweichung durch den Zukauf von an anderer Stelle eingesparten Emissionen ausgleichen.

Besitzer eines Elektrofahrzeuges können in diesem Zusammenhang, da sie aktiv in eine treibhausgasmindernde Technologie investiert haben, jährlich ihre eingesparten THG-Mengen verkaufen.

Weitere Informationen zur Registrierung und Abwicklung erhalten Interessierte unter https://www.energymarket.solutions/thg-bonus/

Quelle: ENTEGA AG