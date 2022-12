Buden von Weihnachtsmarkt aufgebrochen – Wer hat etwas bemerkt?

Teilen

Am Sonntagabend (11.12.22) hatten es Kriminelle offenbar auf zwei Verkaufsstände des Darmstädter Weihnachtsmarktes auf dem Friedensplatz abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter gewaltsam in die Buden und ließen daraus unter anderem Alkohol mitgehen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Tatzeit wird zwischen circa 21.30 Uhr und 23.30 Uhr eingegrenzt. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen