Ohne Helm auf fremden Roller unterwegs – Polizei stoppt 16-Jährigen und leitet Verfahren ein

Wegen des Verdachts des Diebstahls wird sich ein 16-Jähriger aus Darmstadt strafrechtlich verantworten müssen. Der junge Mann hatte am Dienstagabend (29.11.) gegen 17.30 Uhr die Aufmerksamkeit der Polizei in der Ostendstraße in Weiterstadt auf sich gezogen. Dort war er ohne Helm auf einem Motorroller unterwegs. Die Beamtinnen und Beamten stoppten den Jugendlichen. Bei seiner Kontrolle stellte sich rasch heraus, dass er nicht der Besitzer des Fahrzeuges war und auch das Schloss des Rollers Beschädigungen aufwies, die den Verdacht des Diebstahls nährten. Der Roller wurde sichergestellt und der Darmstädter mit zur Wache genommen. Dort wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Auf einen weiteren Roller hatten es noch unbekannte Täter am selben Tag zwischen 18 und 21 Uhr „Am Karlshof“ abgesehen. Der gewaltsame Versuch, das Lenkerschloss zu überwinden, scheiterte glücklicherweise und die Kriminellen flüchteten unverrichteter Dinge. Dagegen gelang es Dieben zwischen Montag (28.11.) und Dienstag (29.11.22) ein in einem Hinterhof der Binger Straße geparkten Roller zu entwenden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Fahrzeug des Herstellers REX-JinanQingqi-Motorcycle das Versicherungskennzeichen 785 CJE/2022 angebracht.

Das Kommissariat 43 ist mit den Ermittlungen zu den Taten betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zum Verbleib der Beute entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen