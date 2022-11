Dreiste Trickbetrüger erbeuten Geld mit Masche der „Falschen Polizeibeamten“- Senior übergibt 2000 Euro – Wer kann Hinweise zum Geldabholer geben?

Teilen

2000 Euro Bargeld hat ein noch unbekannter Trickbetrüger am Mittwochnachmittag (16.11.22) gegen 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Darmstädter Herdweg erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien der Mann an der Haustür eines Seniors, dem zuvor am Telefon durch weitere Täter glaubhaft gemacht wurde, dass es sich bei dem Klingelnden um einen Polizeibeamten handelt, der das Geld zum Schutz vor Einbrechern in amtliche Verwahrung nehmen werde.

Das Zentrale Ermittlungskommissariat ZE 40 von der Darmstädter Kriminalinspektion ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren eingeleitet. Die Ermittelnden suchen Zeugen, denen der noch unbekannte Geldabholer möglicherweise im Herdweg aufgefallen ist.

Zu seiner Beschreibung sind nur wenige Details. Demnach wurde er auf ein Alter zwischen 40 und 50 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer Regenjacke und einer schwarzen Jeanshose bekleidet. Seine Haare waren kurz und schwarz. Er trug eine weiße FFP2-Maske.

Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die der Aufklärung der Tat dienlich sind? Wem ist der Unbekannte zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittelnden alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen