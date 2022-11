Neubau der Drogenhilfeeinrichtung „Scentral“: Vorm Herrngarten wird der Baukran aufgestellt

Im Zuge des Neubaus für die Drogenhilfeeinrichtung „Scentral“ in der Bismarckstraße wird am Eingang zum Herrngarten der Hochbaukran aufgestellt. Zuvor waren dort die Abbrucharbeiten beendet worden. Nun beginnen die ersten Rohbauarbeiten. Von Samstag (05.11), 16 Uhr, bis Sonntag (06.11.22), 24 Uhr, wird der Kran errichtet. Daran schließt sich der Neubau an, der voraussichtlich Mitte 2024 fertiggestellt sein wird.

In den Bereichen Bismarckstraße 3, Schleiermacherstraße 23 und beim Herrngartenzugang kommt es während des Kranaufbaus zu Verkehrsbehinderungen durch Baustellenfahrzeuge und zu temporären Sperrungen. Diese betreffen den Gehweg und die Straße der Bismarckstraße und der Schleiermacherstraße sowie den Zugang und das Rondell im Herrngarten. Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger können den Parkzugang jedoch weiter benutzen.

Die Andienung der Grundstücke Bismarckstraße 5 und 9 und die Nutzung der Straße für den Durchfahrtsverkehr sind in dem oben genannten Zeitraum nicht möglich.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt