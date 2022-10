Linien H, K: Umleitungen wegen Bauarbeiten in Heimstättensiedlung

Wegen Bauarbeiten in der Heimstättensiedlung fahren die Linien H und K von Montag (31. Oktober) an bis einschließlich 27. November 2022 eine Umleitung. Die Haltestelle „Pulverhäuserweg“ stadtauswärts ist für die Linie H in den Pulverhäuserweg auf Höhe der Hausnummer 38 verlegt. Zusätzlich entfällt die Haltestelle „Hannah-Arendt-Weg“ stadtauswärts, die Linie H hält in diesem Zeitraum an der Haltestelle „Fünfkirchner Straße“ in der Eschollbrücker Straße.