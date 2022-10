Ökoenergieversorger ENTEGA erneut mehrfach ausgezeichnet – „Deutscher-Fairness-Preis 2022“ und „Fairste Kundenhotline“

Der Ökoenergie- und Telekommunikationsversorger ENTEGA ist erneut von mehreren Fachmedien für seine Fairness ausgezeichnet worden. So hat das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) am Donnerstag (20. Oktober) gemeinsam mit dem Nachrichtensender n-tv das Unternehmen in der Kategorie „Stromanbieter regional“ mit dem „Deutschen-Fairness-Preis 2022“ ausgezeichnet. Laut Angaben des Veranstalters sind Versprechen halten, offen auftreten und verlässlich sein, einige der wesentlichen Eckpunkte, die für Verbraucher ein faires Unternehmen kennzeichnen. In der Kategorie „Stromanbieter regional“ wurden 17 Unternehmen untersucht und die drei Erstplatzierten einheitlich prämiert. Insgesamt untersuchte das DISQ bundesweit 63 Branchen und holte über 65.000 Kundenstimmen ein. Die Auszeichnung wurde zum neunten Mal vergeben.

Darüber hinaus hat ENTEGA vom Wirtschaftsmagazin Focus Money im Oktober 2022 in der Studie „Fairste Kundenhotline“ die Beurteilung „sehr gut“ als „Energieversorger Regional“ erhalten. Ein fairer Umgang und kompetente Hilfe sind hierbei für die Kunden wichtige Beurteilungsfaktoren. Für die zum zweiten Mal durchgeführte Studie wurden über 51.000 Kundenstimmen zu 575 Unternehmen und Anbietern aus 33 Branchen eingeholt.

„Ein fairer und partnerschaftlicher Umgang mit unseren Kunden ist für uns selbstverständlich. Als ein fest mit der Region verwurzeltes Unternehmen, stehen wir stets offen und fair im Dialog mit unseren Kunden. Die neuen Auszeichnungen freuen uns daher sehr und sind zugleich Ansporn, uns stetig weiterzuentwickeln“, sagt Thomas Schmidt, Vorstand für Vertrieb und Handel der ENTEGA AG.

ENTEGA ist einer der größten Anbieter von Ökoenergie in Deutschland und hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative und klimafreundliche Produkte und Lösungen zu entwickeln, die den Alltag vereinfachen und bei einem nachhaltigen Leben unterstützen.

Quelle: ENTEGA AG