Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert – 20-Jähriger schwer verletzt – Augenzeugen der Tat gesucht

Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht einer Körperverletzung stehen, sucht das Kommissariat 43 in Darmstadt Augenzeugen der Tat oder Zeugen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben können.

Wie der Polizei erst Ende September 2022 bekannt wurde, soll sich die Tat bereits am Sonntag, den 18.9.2022 in der Alsfelder Straße ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte dort nahe eines Nachtklubs, gegen 3 Uhr, ein Streit zwischen zwei Männern. Infolge der Auseinandersetzung wurde ein 20 Jahre junger Mann aus Darmstadt schwer am Kopf verletzt. Seine Verletzungen mussten im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zur Beschreibung des Täters liegt den Ermittlerinnen und Ermittlern bislang ein Hinweis von Zeugen vor. Demnach soll sich der Kontrahent in einem silbernen VW Golf vom Tatort entfernt haben. Weitere Details sind aktuell nicht bekannt. In diesem Zusammenhang fragen die Beamtinnen und Beamten: Wer hat die Tat beobachten können? Wer kann Hinweise zum Hergang, zur Beschreibung des Täters oder dessen Auto geben?

Alle sachdienlichen Informationen werden unter der Rufnummer 06151/696-41110 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen