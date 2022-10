TU Darmstadt: Ringvorlesungen starten

Universität für alle: Im Wintersemester 2022/23 werden an der TU Darmstadt zahlreiche öffentliche Vorlesungsreihen angeboten. Alle Interessierten sind eingeladen daran teilzunehmen – ob Fachkenner oder Fachfremde, ob an der TU Darmstadt eingeschrieben oder nicht. Eine Auswahl des Angebots:

In der Ringvorlesung „Sichere Kritische Infrastrukturen“ werden verschiedene kritische Infrastrukturen und deren Sicherheitsherausforderungen thematisiert. Hierzu beleuchten Referenten von Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Behörden oder Betreibern kritischer Infrastrukturen einzelne Facetten des Themas.

Angesichts von Krieg, Klimawandel und einer rasant veränderten digitalisierten Welt kann man sich fragen, ob Verantwortung überhaupt noch möglich ist. Wie kann Digitalisierung verantwortlich gestaltet werden? Wird nicht alles getan, um der Verantwortung für den Klimawandel zu entkommen? Welche Verantwortung hat die Wissenschaft im Hinblick auf die Gestaltung der Welt von morgen? Philosophie, Rechts- und Sozialwissenschaft haben sich immer wieder (kritisch und konstruktiv) mit Verantwortung beschäftigt. Die Ringvorlesung „Verantwortung“ nimmt einige Aspekte dieses schwierigen Begriffs unter die Lupe.

Die Welt des Sports wird derzeit mit einer Vielzahl an Krisen und Notsituationen konfrontiert. Das diesjährige Darmstädter Sport-Forum nimmt ab November unter dem Obertitel „Sport und Krise“ die Krisenherde unserer Zeit in den Blick und lässt die Soziologie als „Krisenwissenschaft“ zu Wort kommen. In fünf Beiträgen wird die Rolle des Sports im Kontext von „Russlandkrise“, „Flüchtlingskrise“, „Coronakrise“ und anderen Krisenlagen thematisiert. Zudem werden Krisenerfahrungen in den Biografien von Sportakteuren in den Blick genommen.

Alle Ringvorlesungen und Vorträge und deren Einzeltermine finden sich unter: https://www.tu-darmstadt.de/ringvorlesungen

Quelle: TU Darmstadt