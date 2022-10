Start-up-Monitor 2022: TU Darmstadt unter Top Ten – Ranking der Gründungshochschulen in Deutschland veröffentlicht

1.976 Start-ups, 4.815 Gründerinnen und Gründer, 34.539 Mitarbeitende – so der statistische Puls der deutschen Start-up-Szene, der gerade im Deutschen Start-up-Monitor 2022 vorgestellt wurde. In der Verteilung der Hochschulen, an denen Gründerinnen und Gründer den höchsten Abschluss erzielt haben, wird die TU Darmstadt auf Platz sechs gerankt. Die Goethe-Universität Frankfurt folgt auf Rang zehn.

„Dies zeigt, wie stark das Ökosystem im Rhein-Main-Gebiet ist“, sagt Harald Holzer, Innovations- und Gründungszentrum HIGHEST der TU Darmstadt. Neben Städten wie Berlin und München haben vor allem universitär geprägte Standorte sowie attraktive Metropolregionen – wie das Rhein-Main- und das Rhein-Neckar-Gebiet – erfolgreiche Ökosysteme gebildet. So sehen 74 Prozent der befragten Start-ups gerade in der Nähe einer Hochschule den zentralen Pfeiler für ein kooperatives Gründungsumfeld.

Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider, Vizepräsident für Transfer und Internationalisierung der TU Darmstadt, sieht in dieser Entwicklung das Ergebnis der engagierten Gründungsaktivitäten des Darmstädter Ökosystems (mit HIGHEST). „Wir sind stolz darauf, im Start-Up-Monitor 2022 gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt in der Top Ten zu stehen. Aktuell bündeln wir unsere Kräfte innerhalb der Rhein-Main-Universitäten (RMU) auch mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Position zu verbessern und unser Innovationsökosystem in der Region kontinuierlich zu verbessern.“ Auch in der europäischen Hochschulallianz Unite! – University Network for Innovation, Technology and Engineering und mit der FORTHEM Alliance sieht Schneider wichtige Partner, die dazu beitragen, dies aus einer globalen Perspektive zu fördern.

Für den Deutschen Start-up-Monitor werden jährlich fast 2.000 Start-ups in Deutschland befragt. Herausgegeben wird die Umfrage vom Start-up Verband, der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC und dem Unternehmen netStart.

Weitere Informationen unter: www.deutscherstartupmonitor.de

Quelle: TU Darmstadt