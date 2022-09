Terminänderung bei der Abfallentsorgung am Tag der Deutschen Einheit

Am Tag der Deutschen Einheit (Montag, 3. Oktober 2022) finden nach Angaben des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) keine Tonnenleerungen statt. Aufgrund des Feiertags ändern sich die Termine in der Wissenschaftsstadt Darmstadt für die Leerung der Restabfall-, Bioabfall- und Altpapierbehälter sowie für die Wertstofftonnen: Alle Sammlungen erfolgen einen Werktag später. Die Abfuhr in dieser Kalenderwoche endet am Samstag, 8. Oktober 2022.

Die Kompostierungsanlage und der Recyclinghof des EAD sind am 3. Oktober 2022 geschlossen.

Fragen zur Abfallentsorgung und zu Terminen beantwortet das EAD-Servicecenter unter der Telefonnummer 06151 / 13 46 000.