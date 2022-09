„Tiere, die dem Menschen nutzen“: Führung für Seniorinnen und Senioren im Zoo Vivarium

Tiere, die dem Menschen nutzen“ ist das Thema der einstündigen Führung für Seniorinnen und Senioren, die Zoopädagoge Dr. Frank Velte am Freitag (09.09.22) im Darmstädter Zoo Vivarium leiten wird.

Dr. Velte wird über die Domestikationsgeschichte und die Verwendung von Nutztieren berichten. Dabei stehen die Haustierformen im Vordergrund. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche tierischen Hinterlassenschaften sich hervorragend als Brennstoff eignen, was man – außer Kleidung – noch aus Schafwolle herstellen und welches animalische Produkt für Messergriffe verwendet werden kann.

Die Führung beginnt um 10 Uhr an der Zooschule (Schnampelweg 5, 64287 Darmstadt). Zusätzlich zum Eintrittspreis werden 3 Euro für die Führung erhoben. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 06151 13 46900 oder per E-Mail an zoo-vivarium [at] darmstadt [dot] de. Diejenigen, die sich per E-Mail anmelden, erhalten eine schriftliche Teilnahmebestätigung. Ohne diese Bestätigung ist eine Teilnahme nicht möglich.