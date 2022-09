38-Jähriger von Unbekannten geschlagen – Kripo ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung – Augenzeugen gesucht

Am Montagabend (05.09.22) hatte es ein noch unbekannter Mann aus noch nicht bekannten Gründen auf einen 38 -Jährigen am Europaplatz in Darmstadt abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen trat der Täter gegen 20.30 Uhr an den Obdachlosen heran und schlug auf ihn ein. Infolge der Schläge wurde, fiel der 38 Jahre alte Obdachlose zu Boden und verletzte sich. Er kam in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet wurden. Das Kommissariat 10 ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die den Hergang beobachten konnten oder Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die zuständige Kriminalpolizei in Darmstadt zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen