Am Freitag (19.08.22) kam es gegen 21:22 Uhr in Darmstadt aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand in der Wormser Straße. Das freistehende Wohnhaus ist zurzeit unbewohnt. Durch herabfallende Dachziegel wurde ein benachbarter Carport beschädigt. Nach vorläufigen Einschätzungen dürfte sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Zur Bekämpfung des Brandherdes war die Berufsfeuerwehr Darmstadt eingesetzt.

Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige K 10 der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen