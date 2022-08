Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

In der Liebfrauenstraße in Darmstadt beschädigte ein bisher unbekannter Unfallverursacher im Zeitraum vom Mittwochnachmittag (03.08.), 17:00 Uhr bis Donnerstagmorgen (04.08.22), 06:00 Uhr insgesamt drei geparkte Autos und flüchtete anschließend. Der Täter stieß dabei mit einem Krankenfahrt-Transporter zusammen und schob diesen auf einen schwarzen Mini auf. Der Mini wiederum wurde auf einen grauen Audi aufgeschoben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen