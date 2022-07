Autofahrer fährt auf Polizist zu – Verfolgung endet mit Unfall

Ein 30 Jahre alter Autofahrer sollte am späten Dienstagabend (26.07.22), kurz vor Mitternacht, von der Polizei in der Gräfenhäuser Straße in Darmstadt kontrolliert werden. Der Wagenlenker ignorierte an der Kontrollstelle allerdings das Anhaltezeichen eines 24 Jahre alten Polizeibeamten und fuhr auf den Ordnungshüter zu. Der 24-Jährige rettete sich mit einem Sprung zur Seite.

Bei der darauf folgenden Flucht vor der Polizei kam es wenig später bei Weiterstadt, im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3113/Arheilger Straße, zu einem Verkehrsunfall. Sowohl der 30-Jährige, als auch der hinter ihm befindliche Streifenwagen überfuhren zunächst eine dortige Verkehrsinsel und kamen anschließend im angrenzenden Waldstück zum Stillstand. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 25.000 Euro. Der 30-Jährige sowie die beiden Polizisten wurden leicht verletzt.

Der 30 Jahre alte Mann musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, weil bei ihm der Verdacht auf vorherigen Alkohol- und Drogenkonsum bestand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen