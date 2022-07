ENTEGA warnt vor unlauteren Haustürgeschäften

Der Ökoenergieversorger ENTEGA warnt vor Personen, die sich in Darmstadt als Mitarbeiter von ENTEGA ausgeben und an der Haustür vermeintlich günstige Verträge für Strom und Gas verkaufen wollen. Dabei werden auch Daten wie Verbrauch, Kundennummern und Zählernummern abgefragt.

ENTEGA weist darauf hin, dass das Unternehmen keine Haustürgeschäfte macht oder andere Firmen damit beauftragt. Betroffene sollten auf keinen Fall Daten herausgeben oder Verträge unterschreiben.

Von diesen unlauteren Methoden zu unterscheiden, sind allerdings Besuche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ENTEGA Medianet, die vom 5. September an im Darmstädter Edelsteinviertel über einen Anschluss an das schnelle Internet per Glasfaser informieren. Diese ENTEGA-Kollegen führen einen ENTEGA-Mitarbeiterausweis mit sich, den sie den Anwohnern vorlegen.