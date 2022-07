Bessungen: 29-Jähriger in Wohnung überfallen – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mindestens zwei noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (17.07.22) in Darmstadt einen 29-Jährigen in seiner Wohnung in der Heidelberger Straße überfallen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gegen 3 Uhr Zutritt in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort sollen sie auf den 29 Jahre alten Mann losgegangen, ihn geschlagen und unter anderem gefesselt haben. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Hundert Euro an Bargeld sowie ein Smartphone des Herstellers „Samsung“. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.

Der 29-Jährige wurde nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt und von einem Team des Rettungsdienstes am Einsatzort versorgt.

In diesem Zusammenhang suchen die ermittelnden Beamtinnen und Beamten der Darmstädter Kriminalpolizei (K10) Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei derzeit nicht vor. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen