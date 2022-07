Volkshochschule Darmstadt präsentiert neuen Internetauftritt und veröffentlicht ihr Herbstprogramm 2022/23

Rechtzeitig zur Veröffentlichung ihres Herbstprogramms 2022/23 präsentiert die Volkshochschule der Wissenschaftsstadt Darmstadt ihren neuen Internetauftritt (siehe www.darmstadt-vhs.de).

Bereits auf der Startseite wird das mehr als 600 Kurse umfassende Bildungsangebot anhand der sechs Fachbereiche übersichtlich dargestellt. Eine leichte Handhabung zur Kursanmeldung bildet das Kernelement des neuen Internetauftritts.

Wer sich bei dem großen Angebot noch nicht für ein Thema entschieden hat, wird mit einfachen Such- und Filterfunktionen bei der Suche nach dem passenden Kurs unterstützt. Informationen zu Deutschprüfungen, Einbürgerungstests, Bildungsurlauben und weiteren Angeboten sind ebenfalls leicht zugänglich. Abwechselnde Kursempfehlungen machen die Bürgerinnen und Bürger auf Highlights oder bald startende Formate aufmerksam.

„Mit der neuen und nutzerfreundlichen Website können sich die Bürgerinnen und Bürger das thematisch breite und ansprechende Kursangebot der Darmstädter Volkshochschule leicht erschließen“, so Bildungs- und Digitalisierungsdezernent Holger Klötzner. Wer sich darüber hinaus einen Eindruck von der Volkshochschule Darmstadt verschaffen möchte, kann das mittels eines neuentwickelten Imagefilms tun, der in Kürze auf der neuen Website abrufbar sein wird.

Das Herbstsemester beginnt am 19. September 2022. Das neue Programmheft kann ab sofort auf der Website aufgerufen und heruntergeladen werden. Es liegt außerdem im Justus-Liebig-Haus und an den bekannten Informationsstellen in der Stadt aus.

Eine Kursanmeldung ist ab sofort online, postalisch oder vor Ort möglich. Die Öffnungszeiten der Volkshochschule sind montags bis freitags (außer mittwochs) von 9 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Das Servicebüro der Volkshochschule ist telefonisch unter der Nummer 06151 13-2786 und per E-Mail (info [at] darmstadt-vhs [dot] de) erreichbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt