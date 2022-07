Naturdünger aus Schafwolle: Zoo Vivarium verarbeitet Wolle von Karakulschafen zu Wollpellets und leistet Beitrag zur Nachhaltigkeit

Bereits seit 2017 bereichern Karakulschafe den Tierbestand des Zoos Vivarium. Seit ihrer Ankunft im Tierpark ist die kleine Herde stetig gewachsen. Zuletzt wurden im April und Mai dieses Jahres wieder Lämmer geboren. Die erwachsenen Tiere werden zweimal im Jahr von geschulten Tierpflegerinnen des Zoos geschoren. Ein Teil dieser Wolle wird zum Anschauen und Anfassen neben der Schafanlage ausgelegt. Die restliche Wolle wird seit diesem Jahr von dem Unternehmen Taunus-Pellets aus Gemmerich zu sogenannten Wollpellets weiterverarbeitet.

Die Wollpellets können als Naturdünger in die Erde von Beet- und Kübelpflanzen eingebracht werden. Zusätzlich dienen sie als natürlicher Wasserspeicher, was besonders für die heißen Sommertage nützlich ist. Sie werden als reines Naturprodukt tierfreundlich und nachhaltig hergestellt. Damit leistet der Zoo Vivarium einen weiteren Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Die überschüssige Wolle der Karakulschafe wird in der Region weiterverarbeitet und plastikfrei in Papiertüten zum Kauf angeboten.

Zoobesucherinnen und -besucher können die Schafwoll-Pellets ab sofort im Zooshop, Schnampelweg 5, erwerben.