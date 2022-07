Kranichstein: Kind bei Unfall leicht verletzt

Am 14.07.2022, gegen 20:23 Uhr, kam es in Darmstadt-Kranichstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem sieben Jahre alten Kind und einem schwarzen Volvo SUV. Der Volvo befuhr die Gruberstraße in Richtung der Jägertorstraße, das Kind wollte die Gruberstraße vom angrenzenden Park fußläufig in Richtung der Wohnhäuser queren. Aus nicht geklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß, das Kind wurde hierbei leicht verletzt. Die Fahrerin des Volvo setzte nach ersten Zeugenangaben im Anschluss ihre Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern und flüchtete in Richtung Jägertorstraße/ Arheilgen von der Unfallstelle.

Das Kind wurde vor Ort behandelt und erlitt leichte Prellungen und Schürfwunden.

Im Rahmen der Ermittlungen werden weitere Zeugen oder Personen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw geben können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969 – 41110

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen