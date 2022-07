CDU Darmstadt stellt Paul Wandrey als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl auf

Der Kreisvorstand und die Fraktion der CDU Darmstadt haben einstimmig beschlossen, Paul Wandrey als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im März 2023 vorzuschlagen. Dieser Vorschlag wird zudem mit einem Nominierungsparteitag Anfang Herbst bestätigt.

„Ich möchte Oberbürgermeister meiner Heimatstadt werden. Darmstadt hat mir in meinem Leben enorm viel gegeben. Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe studiert, geheiratet und eine Familie gegründet. Ich fühle mich bereit, als Oberbürgermeister etwas davon zurückzugeben“, so Paul Wandrey zu seiner Motivation.

Ziel ist es in den kommenden Monaten Paul Wandrey als Kandidaten präsent zu machen und mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu bringen. „Ich möchte einen bodenständigen und nahbaren Wahlkampf führen, in dem ich auf die Menschen zugehe und mein Angebot von politischer Führung präsentieren kann“, so Wandrey.

Wandrey möchte seinen Wahlkampf mit dem Claim „DARMSTADT: LEBEN – ENTWICKELN – BEWEGEN“ führen. Mit diesem Dreiklang sollen die umfangreichen politischen Themenfelder angesprochen werden und seine Vision für unsere Stadt deutlich werden.

„Ich freue mich über die Kandidatur Paul Wandreys. Er hat durch seine jahrelange Funktion als Kreisvorsitzender sowie als Stadtverordneter weitreichende Erfahrung in der Kommunalpolitik“, betont Roland Desch, Fraktionsvorsitzender der CDU Darmstadt. „Wir sind überzeugt, dass Paul Wandrey mit seinen Kenntnissen, seinem persönlichen Engagement und seiner Liebe zu seiner Heimatstadt der richtige Kandidat ist“.

„Wir nehmen die Verantwortung an, ein lösungsorientiertes, modernes und pragmatisch geprägtes Angebot in Darmstadt zu schaffen. Paul Wandrey verkörpert einen Generationenwechsel in Darmstadt und ist ein hervorragender Kandidat, der junge sowie auch ältere Menschen mitnehmen kann.“, ergänzt Anne Jähn, stellvertretende Kreisvorsitzende.

Zur Person:

Paul Wandrey ist in Darmstadt geboren und aufgewachsen. Zudem hat er seine Schul- und Studienzeit in Darmstadt absolviert. Er hat einen Abschluss als Bauingenieur und ist seit mehreren Jahren in führenden Funktionen in mittelständischen Bauunternehmen tätig. Er ist verheiratet und Vater von 2 Töchtern. Seit seiner Schulzeit ist Paul Wandrey politisch aktiv. Seit 2016 ist Wandrey Vorsitzender des Kreisverbandes Darmstadt und Stadtverordneter.

Im Juni 2022 ist Wandrey zum neuen hauptamtlichen Stadtrat der Stadt Darmstadt gewählt worden. Sein Aufgabenbereich umfasst unter anderem: Bürgerservice, Ordnungswesen, Stadtpolizei, Feuerwehr und Bauaufsicht.

Quelle & Bild: CDU Kreisverband Darmstadt