Flohmarkt „,Rund um’s Kind“ auf dem Außengelände der Kinderkrippe „Sag‘ Ja zum Kind“

Am Freitag (22.07.2022) findet wieder der Flohmarkt „Rund um’s Kind“ auf dem Außengelände der Kinderkrippe in der Robert-Schneider-Straße 66, 64289 Darmstadt, statt. Zum Verkauf angeboten wird alles rund um das Kind. Außerdem verkauft das Team der Kinderkrippe Kaffee, Kuchen und andere Getränke. Die Kinder dürfen gerne den Spielplatz (Klettergerüst mit Rutsche) der Kinderkrippe nutzen. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern und die Nutzung des Spielplatzes geschieht auf eigene Gefahr. Die Standgebühr beträgt pro Tisch und Verkäufer 5€ und einen selbstgebackenen Kuchen oder 10€. Der Standaufbau beginnt ab 13:30 Uhr. Tische können weitestgehend gestellt werden. Bitte ggf. Stuhl selbst mitbringen. Bei schlechtem Wetter fällt der Flohmarkt aus. Informationen und Anmeldung (bis 15.07.22) unter 06151/710760 oder info [at] sagjazumkind [dot] de.