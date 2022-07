48-Jähriger entblößt sich vor Jugendlichen – Festnahme und Anzeige

Weil er sich gegenüber zwei Jugendlichen an einer Haltestelle im Rhönring in Darmstadt entblößte, vorgab sexuelle Handlungen an sich vornehmen zu wollen und den Angesprochenen zu Fuß folgte, hat die Polizei am Montagabend (04.07.22) einen 48 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Ein 16-Jähriger aus Darmstadt und sein Begleiter hatten sich gegen 22.30 Uhr unmittelbar nach dem Vorfall Hilfe suchend an die Beamten auf dem Luisenplatz gewandt. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung trafen die Ordnungshüter den Tatverdächtigen auf dem Luisenplatz an und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei zeigte sich, dass er mit 1,61 Promille erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Er wurde mit zur Wache genommen und ein Verfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen