Zeugen nach Fahrradunfall gesucht

Am Samstag (18.06.22) gegen 03:00 Uhr, kam es in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall in der Alsfelder Straße im Bereich der Eissporthalle. Eine 31-jährige Fahrradfahrerin aus Darmstadt ist aus bisher unbekannten Gründen auf dem dortigen Radweg gestürzt. Ersthelfer verständigten den Rettungsdienst und die Radfahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Darmstädter Krankenhaus. Da die Polizei erst verspätet über den Unfall verständigt wurde, werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können. Zeugen des Verkehrsunfalls werden daher gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151-969-41110 in Verbindung zu setzen.

