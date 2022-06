Afghanischer Staatsangehöriger aus Darmstadt im Rhein ertrunken

Ein seit Freitagabend (17.06.21) im Rhein Vermisster wurde am Samstag (18.06.22) gegen 18:00 Uhr in Höhe Mainz/Wiesbaden tot aus dem Rhein geborgen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Westhessen hat die weiteren Maßnahmen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um um einen 28- jährigen afghanischen Staatsangehörigen aus Darmstadt handeln, welcher in Biebesheim am Rhein im Bereich des „Alten Bootshauses“ in den Rhein gestiegen und kurze Zeit danach untergegangen war.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen