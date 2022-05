„Aktuelles aus dem Zoo“: Abendführung im Zoo Vivarium

Im Rahmen der „Darmstädter Exkursionen“ bietet der Zoo Vivarium am Freitag, 3. Juni 2022, die Abendführung „Aktuelles aus dem Zoo“ an. Zoopädagoge Dr. Frank Velte informiert über die tierischen Veränderungen und die Neuigkeiten aus den Zuchtprogrammen, an denen sich der Zoo Vivarium mit verschiedenen Tierarten beteiligt. Darüber hinaus gibt es Aktuelles über Bauvorhaben zu berichten.

Die Führung beginnt um 20 Uhr am Zooeingang, Schnampelweg 5.

Um eine schriftliche Anmeldung unter zoo-vivarium [at] darmstadt [dot] de wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Es gelten die regulären Eintrittspreise.