Die Zahlen des RKI vom 28.05.2022

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag (28.05.22) mit Stand 03.10 Uhr mitteilte, erreicht die Wissenschaftsstadt Darmstadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 275,2 (Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus pro 100.000 Einwohner*innen binnen sieben Tagen) (406,5 vor einer Woche). Es handelt sich um 438 neue Fälle in den letzten sieben Tagen.

Mit Stand 27.05.22 werden in Darmstadt 3 Personen intensivmedizinisch behandelt, davon wwird eine Person invasiv beatmet. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur COVID-19) beträgt 81%. Der Anteil von COVID‑19 Patient*innen an Intensivbetten beträgt 3%.

Aktuell sind in in der Wissenschaftsstadt Darmstadt insgesamt 211 (+2) Menschen an oder mit COVID-19 gestorben.

Inzidenz in den Landkreisen (28.05.22)

In Klammer die Zahlen vom Samstag letzter Woche

Darmstadt-Dieburg: 302,0 (364,8)

Odenwaldkreis: 207,7 (395,8)

Bergstraße: 332,5 (455,7)

Groß-Gerau: 266,5 (326,3)

Offenbach: 291,4 (339,7)

Die Inzidenz in Hessen liegt bei 283,0 (413,4).

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.10 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Der durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz-Tageswert für Hessen liegt aktuell bei 2,11 pro 100.000 Einwohner*innen (27.05.2022). Eine Woche zuvor betrug der Wert 3,7 pro 100.000.

Nach der IVENA Sonderlage waren am 27.05.2022 um 11:00 Uhr 68 Betten auf hessischen Intensivstationen mit Patient*innen mit einer COVID-19-Erkrankung belegt. Bei 64 wurde eine SARS-CoV-2 Infektion bestätigt, bei 4 besteht der Verdacht. Vor einer Woche waren es 79 Patient*innen, die auf hessischen Intensivstationen gepflegt werden mussten.

Nach der IVENA Sonderlage waren am 27.05.2022 um 11:00 Uhr 455 Betten auf hessischen Normalstationen mit Patient*innen mit einer COVID-19-Erkrankung belegt. Bei 381 wurde eine SARS-CoV-2 Infektion bestätigt, bei 74 besteht der Verdacht. Vor einer Woche lag die Zahl der Hospitalisierten bei 609.

42,9 Prozent der auf hessischen Intensivstationen behandelten Patient*innen mit COVID-19 sind nicht vollständig geimpft (ungeimpft oder teilgeimpft), während 55,6 Prozent vollständig geimpft sind. Bei 1,6 Prozent ist der Impfstatus unbekannt.

Nach den zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellsten verfügbaren Daten sind 74,5 Prozent der hessischen Bevölkerung vollständig gegen SARS-CoV-2 geimpft. Geboostert sind 57,2 Prozent (RKI Impfquotenmonitoring, Stand: 27.05.2022). Wenn nur die Altersgruppe ab 12 Jahren berücksichtigt wird, beträgt der vollimmunisierte Anteil 82,5 Prozent und geboostert sind 64,5 Prozent.