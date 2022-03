Eberstadt: Industrieküche aus städtischem Seniorentreff gestohlen – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten noch unbekannte Diebe bereits in der vergangenen Woche, in der Zeit zwischen Mittwoch (09.03.) und Donnerstag (10.03.22), ihr Unwesen im Weidigweg in Darmstadt-Eberstadt getrieben. Über einen Hintereingang gelangten die Kriminellen dort in die Räume des städtischen Seniorentreffs, der sich im Erdgeschoss eines Hochhauses, beziehungsweise eines Wohnblocks befindet. Dort ließen sie Teile einer Industrieküche mitgehen, darunter unter anderem Schränke, einen Zwei-Platten-Herd und Mischbatterien, deren Wert auf rund 30.000 Euro geschätzt wird. Die Küche war dort nach Abschluss der geplanten Renovierungsarbeiten für den Aufbau vorgesehen und als Ausstattung für das zukünftige gemeinnützigen Café geplant.Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich möglicherweise auf Personen oder Fahrzeuge beziehen, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit gegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen