Seeheim: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Ein Schwerverletzter, eine beschädigte Straßenbahn, ein beschädigtes Fahrzeug, etwa 50.000 Euro Schaden, so lautet die Bilanz am Freitagnachmittag (04.03.2022) nach einem Unfall im Bereich Seeheim. An einem Bahnübergang zwischen Malchen und Seeheim kam es gegen 16:15 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem grauen Opel sowie einer Straßenbahn. Der Opel wurde durch den Aufprall nach rechts in den Graben geschleudert. Die Feuerwehr musste den im Fahrzeug eingeklemmten Wagenlenker aus dem Auto befreien. Der 69- jährige Bensheimer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straßenbahnstrecke war bis 18:15 Uhr aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen