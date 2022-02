Die Lilien bleiben auswärts unfassbar schwer zu bezwingen: Bei der SG Dynamo Dresden fuhr der SV Darmstadt 98 am Samstag (26.02.22) ein 1:0 (0:0) ein – das neunte ungeschlagene Auswärtsspiel in Serie. Für die Darmstädter traf Honsak in der Nachspielzeit (90.+3). Zum ausführlichen Spielbericht…