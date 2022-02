Einbruch in Schule – Polizei sucht Zeugen

Eine Schule in der Vogelsbergstraße in Darmstadt rückte am Samstagmittag (19.02.22) in das Visier von Unbekannten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von Gewalt ins Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und beschädigten unter anderem ein Abflussrohr. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen