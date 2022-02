Zeugen nach Auseinandersetzung im Herrngarten gesucht

Bei einer Auseinandersetzung im Darmstädter Herrngarten wurde am Mittwochabend (09.02.22) ein 48 Jahre alter Mann schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge soll es aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen 21.20 Uhr im Bereich des Ausgangs zur Schleiermacherstraße zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein. In dessen Zuge wurde der Mann aus Groß-Umstadt mutmaßlich mit einem Messer verletzt. Mehrere Personen flüchteten anschließend von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeikräfte einen 33 Jahre alten, mehrfach polizeibekannten Mann vorläufig fest. Ob er für die Tat als Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der verletzte 48-Jährige kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 35 zu melden.