1400 Pfandflaschen aus Container entwendet

Ein noch unbekannter Täter hatte es in der Zeit zwischen Dienstag (9.11.), 19.30 Uhr und Mittwoch (10.11.21) auf Pfandflaschen eines Getränkemarktes in der Robert-Bosch-Straße in Weiterstadt abgesehen. Um an seine Beute zu gelangen hatte der Kriminelle den Container aufgehebelt und 1400 Pfandflaschen im Wert 350 Euro entwendet. Möglicherweise konnte der Täter bei seinem Vorgehen beobachtet werden? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 42) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen