Linienbus erfasst Fußgänger – Zeugen gesucht

Nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in der Landgraf-Georg-Straße in Darmstadt am Freitagmorgen (29.10.21), gegen 07.00 Uhr, ist ein Fußgänger nach seinem Sturz von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unbekannte überquerte die Straße zwischen dem zurückgestauten Berufsverkehr, achtete hierbei aber offenbar nicht auf den Linienverkehr auf der freien Busspur.

Bei einer Vollbremsung durch den Busfahrer verletzte sich ein Fahrgast leicht, konnte aber vor Ort wieder entlassen werden. Weil die Frontscheibe durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt wurde, konnte der Bus nicht mehr weiterfahren. Die Fahrgäste mussten daher außerplanmäßig aussteigen.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fußgänger geben können. Hinweise bitte direkt an das 1. Polizeirevier oder telefonisch unter 06151/969-41110.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen