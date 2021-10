HEAG mobilo zählt zu den familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands

Die HEAG mobilo ermöglicht ihren Beschäftigten eine bestmögliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In einer Studie der Zeitschrift Freundin und des Arbeitgeberbewertungsportals kununu wurde das Darmstädter Verkehrsunternehmen jetzt dafür ausgezeichnet: In der Sparte „Transport/Verkehr/Logistik“ landet die HEAG mobilo im bundesweiten Ranking auf Platz 9 und zählt damit zu den 15 familienfreundlichsten Unternehmen in diesem Bereich. Von den im Ranking vertretenen ÖPNV-Unternehmen ist sie sogar am besten platziert. „Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen, die Attraktivität unserer Arbeitsplätze noch weiter zu erhöhen, auch in diesem wichtigen Punkt für unsere Beschäftigten eine solche Resonanz erfahren“, erklärt HEAG mobilo-Geschäftsführerin Bettina Clüsserath.

–> Zur Studie

Quelle: HEAG mobilo GmbH