Wissenschaftsstadt Darmstadt generiert neue Luftbildaufnahmen für das städtische Geoinformationssystem und den Stadtatlas Darmstadt

Das Vermessungsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat im Juni dieses Jahres eine neue Befliegung zur Gewinnung neuer, aktueller Luftbilder für das gesamte Stadtgebiet durchgeführt. Neben Senkrechtaufnahmen wurden ebenfalls Schrägluftbilder aus allen vier Himmelsrichtungen erstellt: „Luftbilder sind seit Jahren etablierter Bestandteil des städtischen Geoinformationsangebotes“, erläutert der zuständige Stadtrat Michael Kolmer. „Erstmals wurden die Aufnahmen als ‚True Orthophotos‘ mit 8 Zentimeter Bodenauflösung ausgeführt und damit ein neuer Qualitätsstandard eingeführt.“ Die Persönlichkeitsrechte werden natürlich gewahrt.

„In den herkömmlichen Orthophotos waren zum Bildrand hin, zunehmend Verdeckungen durch umgeklappte Gebäude oder andere Objekte enthalten. Bei diesen neuen True Orthophotos werden durch ein aufwändiges Herstellungsverfahren diese sogenannten Umklappeffekte und somit nicht sichtbare Räume vermieden. In den Bildern werden Objekte jetzt grundrisstreu abgebildet“, ergänzt Karl-Ludwig Ewald, Leiter des Vermessungsamtes.

„Die neuen Aufnahmen können im Stadtatlas Darmstadt von allen Interessierten kostenfrei betrachtet werden. Im städtischen Geoinformationssystem bieten sie außerdem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fachämtern die Möglichkeit, am Arbeitsplatz Örtlichkeiten in einem ersten Schritt zu sichten und Maßnahmen sowie Außentermine schneller und effizienter vorzubereiten“, so Kolmer abschließend.

Der Stadtatlas Darmstadt ist auf der Website https://stadtatlas.darmstadt.de abrufbar. Die Luftbilder und Schrägaufnahmen können digital oder als Foto beim Vermessungsamt Darmstadt bezogen werden. Anfragen unter vermessungsamt [at] darmstadt [dot] de oder Telefon 06151 13-2953.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt