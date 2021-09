Augenzeugen nach Verdacht eines Sexualdeliktes gesucht – Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an

Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht eines Sexualdeliktes stehen, sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt mögliche Augenzeugen. Am frühen Montagmorgen (20.09.21) gegen 5 Uhr waren die Beamten von der Mitarbeiterin einer Tankstelle in die Pallaswiesenstraße gerufen worden, weil sie Hilferufe von dem gegenüberliegenden Gelände gehört hatte.

Vor Ort angekommen trafen die Beamten auf eine 17 Jahre junge Frau, die angab, dass sich zwei Männern gegen 5 Uhr an ihr sexuell vergangen haben sollen. In unmittelbarer Nähe konnten die Streifen auch die mutmaßlichen 35 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Darmstadt antreffen.

Derzeit dauern die Ermittlungen zum genauen Sachverhalt an. Zeugen die am Montagmorgen zwischen 3.30 Uhr und 5 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pallaswiesenstraße gemacht haben werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen