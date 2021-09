Kranichstein: Polizei codiert Fahrräder auf dem Stadtteilfest – Voranmeldung nicht notwendig

Im Rahmen des Stadtteilfestes „Meile der Begegnungen“ bieten die Beamten des 1. Polizeireviers am Samstag, den 11.9.2021 in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an. Der Aktionsstand wird unübersehbar in der Grundstraße in Kranichstein, im Nahbereich des Einkaufszentrums, zu finden sein. Für die Codierung bedarf es keiner Voranmeldung, die Räder werden entsprechend der Reihenfolge des Eintreffens codiert. Bei möglichen Wartezeiten wird vorab um Verständnis gebeten.

Für einen reibungslosen Ablauf und für die Gravur unerlässlich ist der Eigentumsnachweis sowie der Personalausweis erforderlich. Zudem wir gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen